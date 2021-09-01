İzmir'de sahte dövizle dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesinde sahte dolarla bir kuyumcunun dolandırılması olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Buca ilçesi Gazeteci İsmail Sivri Bulvarı'nda kuyumculuk yapan Kayhan Akkaş, 30 Ağustos'ta iş yerine gelen iki kadının, dolarla bir miktar altın satın aldıklarını, bir miktar da döviz bozdurduklarını, kadınların iş yerinden ayrıldıktan sonra kendisine sahte dolar verdiklerini fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin kuyumcudan çıktıktan sonra bindiği aracın plakasını belirledi.

Ekipler, yaptığı çalışmanın ardından şüphelilerin kullandığı aracı, Karabağlar ilçesi Esentepe Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada sahte 282 adet 50, 6 adet 100 dolarlık banknot, 5 bin 345 lira, 2 tam altın, 2 yarım altın, 0,40 gram esrar, 3 uyarıcı hap ele geçirilmesi üzerine araç sürücüsü Aykan Ü. (25) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyette çok sayıda dolandırıcılık, parada sahtecilik ve güveni kötüye kullanma suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Aykan Ü. tutuklandı.

Dolandırıcılık olaya karıştığı tespit edilen Mevlüde K. (26) ve Ayşenur G'yi (23) yakalamaya yönelik çalışma sürüyor.