İzmir'de sahte faturayla temin ettikleri sentetik eczalarla yakalanan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de sahte faturayla temin ettikleri sentetik eczalarla yakalanan 4 kişi tutuklandı

28.06.2022 13:15
İzmir'de sahte faturayla temin ettikleri sentetik eczalarla yakalanan 4 kişi tutuklandı

İzmir'de düzenlenen operasyonda 282 bin 117 sentetik ecza ile yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de düzenlenen operasyonda 282 bin 117 sentetik ecza ile yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Haziran'da Bornova ve Konak ilçelerinde düzenlenen operasyonda 282 bin 117 sentetik ecza ile yakalanan yabancı uyruklu D.D. (29) ile A.E. (42), M.G.(42) ve S.Y'nin (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kırmızı ve yeşil reçeteye tabi sentetik eczayı kente getirdikleri belirlenen şüphelilere yönelik Bornova ve Konak ilçelerinde 3 araca düzenlenen operasyonda, 282 bin 117 sentetik ecza ve bazı evrak ile faturalar ele geçirilmişti. İncelemede sentetik eczanın sahte faturalarla temin edildiği belirlenmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 26 Haziran'da İzmir Emniyet Müdürlüğüne yeni araçların tahsisi dolayısıyla düzenlenen törende "sentetik ecza" operasyonunu açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de sahte faturayla temin ettikleri sentetik eczalarla yakalanan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de sahte faturayla temin ettikleri sentetik eczalarla yakalanan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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