Sel sularına kapılan otomobilden kaçan şüpheli aranıyor

İzmir'in Menderes ilçesinde sel sularına kapılan otomobilde bulunan iki kardeş hayatını kaybetti. Kaçan T.D. için geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.

ARAÇ SEL SULARINA KAPILDI

Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolunda içerisinde Balımnaz Türkkal ve ablası Nergiz Türkkal ile D.Y. ve T.D'nin bulunduğu otomobil, dere üzerindeki köprüden geçerken iddiaya göre, sel sularına kapıldı. Sel sularının önüne katıp sürüklediği otomobildeki D.Y. ve T.D. kendi imkanlarıyla kurtuldu.

KIZ KARDEŞLER HAYATINI KAYBETTİ

D.Y. gözaltına alınırken, T.D. ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD ekipleri sevk edildi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama-kurtarma çalışmalarında Balımnaz Türkkal ve ablası Nergiz Türkkal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Türkkal kardeşler, Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Balım Türkkal'ın, sanal medyada videolar çektiği öğrenildi.

YAKALANMAMAK İÇİN KAÇTI

D.Y. ve T.D'nin, çok sayıda suç kayıtlarının olduğu, T.D'nin 3 farklı suçtan aranması olduğu da belirtildi. Otomobilin bulunduğu bölgede geniş çaplı soruşturma yürüten jandarma ekipleri, kaçan T.D'yi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.