Sel sularına kapılan otomobilden kaçan şüpheli aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sel sularına kapılan otomobilden kaçan şüpheli aranıyor

Haberin Videosunu İzleyin
Sel sularına kapılan otomobilden kaçan şüpheli aranıyor
07.02.2026 20:50  Güncelleme: 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sel sularına kapılan otomobilden kaçan şüpheli aranıyor
Haber Videosu

İzmir'in Menderes ilçesinde 16 yaşındaki Balımnaz Türkkal ve 21 yaşındaki ablası Nergiz Türkkal'ın öldüğü sel sularına kapılan otomobildeki diğer şahıs ise kaçtı. Şahsın 3 suçtan aranmasının olduğu öğrenilirken, ekipler yakalamak için çalışma başlattı

İzmir'in Menderes ilçesinde sel sularına kapılan otomobilde bulunan iki kardeş hayatını kaybetti. Kaçan T.D. için geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.

ARAÇ SEL SULARINA KAPILDI

Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolunda içerisinde Balımnaz Türkkal ve ablası Nergiz Türkkal ile D.Y. ve T.D'nin bulunduğu otomobil, dere üzerindeki köprüden geçerken iddiaya göre, sel sularına kapıldı. Sel sularının önüne katıp sürüklediği otomobildeki D.Y. ve T.D. kendi imkanlarıyla kurtuldu.

KIZ KARDEŞLER HAYATINI KAYBETTİ

D.Y. gözaltına alınırken, T.D. ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD ekipleri sevk edildi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama-kurtarma çalışmalarında Balımnaz Türkkal ve ablası Nergiz Türkkal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Türkkal kardeşler, Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Balım Türkkal'ın, sanal medyada videolar çektiği öğrenildi.

YAKALANMAMAK İÇİN KAÇTI

D.Y. ve T.D'nin, çok sayıda suç kayıtlarının olduğu, T.D'nin 3 farklı suçtan aranması olduğu da belirtildi. Otomobilin bulunduğu bölgede geniş çaplı soruşturma yürüten jandarma ekipleri, kaçan T.D'yi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Menderes, Güncel, İzmir, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sel sularına kapılan otomobilden kaçan şüpheli aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Trump’ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı Trump'ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı
Kahreden görüntüler: Küçük Berivan terlik için girdiği derede hayatını kaybetti Kahreden görüntüler: Küçük Berivan terlik için girdiği derede hayatını kaybetti
Azerbaycan’dan Rus milletvekilinin açıklamaları nedeniyle Rusya’ya nota Azerbaycan'dan Rus milletvekilinin açıklamaları nedeniyle Rusya'ya nota
Türkiye’de Epstein dosyaları alarmı: 20 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi Türkiye'de Epstein dosyaları alarmı: 20 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
Başakşehir’de sitede yönetim krizi 5 milyon liralık vurgun iddiası vatandaşları sokağa döktü Başakşehir'de sitede yönetim krizi! 5 milyon liralık vurgun iddiası vatandaşları sokağa döktü
Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı

21:22
Epstein’in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi
Epstein'in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi
20:34
ABD’den tarihi İran itirafı: İran’da dolar kıtlığı yarattık
ABD'den tarihi İran itirafı: İran'da dolar kıtlığı yarattık
19:39
Eski iş yerini basıp 4 kişi yaraladı çıktığı çatıda özel harekat etkisiz hale getirdi
Eski iş yerini basıp 4 kişi yaraladı; çıktığı çatıda özel harekat etkisiz hale getirdi
19:37
Samsun’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
19:01
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
18:39
Mardin’de otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2’si ağır 3 yaralı
Mardin'de otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2'si ağır 3 yaralı
18:29
Kripto borsasında 44 milyar dolarlık hata
Kripto borsasında 44 milyar dolarlık hata
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 22:28:04. #7.11#
SON DAKİKA: Sel sularına kapılan otomobilden kaçan şüpheli aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.