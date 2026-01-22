İzmir\'de Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İzmir'de sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

Sağanak nedeniyle Karşıyaka, Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı.

Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, durak ve iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi. Bazıları da şemsiyeleriyle sağanaktan korunmaya çalıştı.

Derede mahsur kalan kişi kurtarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konak ilçesinde sağanak sırasında Yeşildere'deki dere içinde olan bir kişi yükselen su seviyesi nedeniyle akıntıya kapıldı.

Yaklaşık 20 metre sürüklenen kişinin duvara tutunduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, su seviyesinin yaklaşık 2 metreye ulaştığı dereye vinç yardımıyla indi.

Sedyeye alınan kişi, yaklaşık 10 metrelik duvardan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kent genelinde metrekareye 26,4 kilogram yağış düştü

Açıklamada kent genelinde saat 09.00 itibarıyla metrekareye 26,4 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

En fazla yağışın Çeşme ilçesinde 56,6 kilogram olarak ölçüldüğü, Karaburun'da 29,5, Narlıdere'de ise 22,6 kilogram yağış kaydedildiği bilgisi verildi.