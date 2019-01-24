Son Dakika Haberleri: İzmir'de Şiddetli Yağmur; Tarihi Çarşıdaki İş Yerlerini Su Bastı

İzmir'de Şiddetli Yağmur; Tarihi Çarşıdaki İş Yerlerini Su Bastı

39 dakika önce

İzmir'de şiddetli yağmur; tarihi çarşıdaki iş yerlerini su bastı (5)YAĞMUR BİRÇOK İLÇEDE ETKİLİ OLDUİzmir'de iki gündür aralıklarla yağan yağmur, Karşıyaka, Çiğli, Memenen, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde etkili oldu.

İzmir'de şiddetli yağmur; tarihi çarşıdaki iş yerlerini su bastı (5)

YAĞMUR BİRÇOK İLÇEDE ETKİLİ OLDU

İzmir'de iki gündür aralıklarla yağan yağmur, Karşıyaka, Çiğli, Memenen, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde etkili oldu. Karşıyaka Vapur İskelesi yakınlarındaki yağmur sularıyla dolan bir sokakta vatandaşlar, yolun karşısına geçebilmek için tahta ve tuğlalar kullanarak geçit yaptı. Bir vatandaş tarafından, cep telefonuyla görüntülenen geçit, sosyal medyada, 'Survivor Karşıyaka etabı' yazılarak paylaşıldı.

Çiğli'ye bağlı Egekent Mahallesi'nde de, aşırı yağmur nedeniyle yumuşayan yamaçta küçük çaplı toprak kayması oldu. Olayda bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Menemen ve ile Seferihisar ilçesine bağlı Ürkmez'de de aşırı yağmur nedeniyle caddeler ve sokaklar su altında kaldı. Ürkmez'de, traktörün üstündeki bir vatandaş tarafından kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüde, bir çöp kovasının yağmur suları içinde yüzdüğü görüldü.

Menderes'teki Emiralem Deresi ise, aşırı yağmur yağışı nedeniyle taştı. Taşan sular, derenin yanındaki yolu kapladı. Yoldan geçmek isteyen bir otomobil ise, mahsur kaldı. Mahsur kalan otomobil sürücüsünün yardımına traktör sürücüsü koştu.

ÇEŞME'DE KÖPRÜ ÇÖKTÜ

İzmir'in Çeşme ilçesinde Ovacık Mahallesi'nden geçen dere yatağının üzerinde bulunan ve mahalleye ulaşımı sağlayan köprü, yükselen yağmur sularına dayanamayarak çöktü. 18 sitenin bulunduğu mahalledeki köprünün onarımı için çalışma başlatıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:53 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
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