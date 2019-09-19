Son Dakika Haberleri: İzmir'de silahlı saldırı sonucu adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı
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İzmir'de silahlı saldırı sonucu adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı

1 saat önce

İzmir'in Kınık ilçesinde, bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İzmir'de silahlı saldırı sonucu adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Kınık ilçesinde, bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Bergama- Soma karayolunun Kınık Kavşağı yakınlarındaki müzikhole pompalı tüfekle ateş açılması olayına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan C.A. (29), Y.K. (26), H.M. (19) ve M.Ç.'nin (19) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Olay


Kınık ilçesinde, bir müzikhole pompalı tüfekle düzenlenen saldırı sonucu Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılan Ferhat Yılmaz hayatını kaybetmiş, Ejder Uyaroğlu da yaralanmıştı. Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak C.A. (29), Y.K. (26), H.M. (19) ve M.Ç'yi (19) gözaltına almıştı. - İZMİR

Kınık, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:52 Kaynak: İHA
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