İzmir\'de Şoförler Genel Kurulu İçin Birlik Çağrısı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, 11 Ocak 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek genel kurul öncesi tüm esnafı sandığa davet ederek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Türkiye genelinde meslek odalarında seçim heyecanı yaşanıyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yeni dönem başkanı ve yönetimini belirlemek üzere 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 10.00'da Gaziemir Fuar Alanı D Hol'de genel kurul toplantısını gerçekleştirecek. Toplam 2 bin 749 üyenin oy kullanacağı genel kurulda, oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek ve sonuçlar saat 19.00 gibi netleşmiş olacak. Seçilecek yönetimin 4 yıl süreyle görev yapacağı genel kurulda, mevcut Başkan Erkan Özkan'la birlikte iki aday seçime gidecek.

Genel kurulların odaların düğünü ve bayramı olduğunu vurgulayan Başkan Erkan Özkan, sürecin tüm Türkiye'ye örnek olacak bir atmosferde geçmesini temenni ettiklerini belirtti. Esnafın iradesini sandığa yansıtmasının önemine değinen Özkan, seçimlerin birlik ve beraberlik içinde, hizmet odaklı bir yarış olması gerektiğine dikkat çekti. Üyeleri genel kurula katılmaya davet eden Başkan Özkan, "Üyelerimden şunu rica ediyorum; sağlık sorunu olmadığı müddetçe, çok anormal bir durum yaşamadıkları müddetçe ben o gün yüksek bir katılımla tüm Türkiye'ye örnek olabilecek bir kalabalıkta bir genel kurul olması için tüm üyelerimizin bu hassasiyet ve düşünceyle davranmasını, genel kurulumuza teşrif etmelerini önemle rica ediyorum" dedi.

"15 adet sandık olacak"

Seçim güvenliği ve düzeni konusunda tüm hazırlıkların tamamlandığını aktaran Özkan, "Burada genel kurullarda oy verme sırasında bir sıkıntı yaşanmaması için odamız bütün tedbirleri almıştır. İlçe seçim kurulu ile görüşmelerimizi yaparak yeter sayıda sandık oraya konacaktır. 15 adet sandığımız olacak. 4 sandığımız bayan üyelerimiz için, bir sandığımız da engelli ve yaşlı üyelerimiz için daha rahat bir ortamda, daha hızlı bir şekilde iradelerini sandığa yansıtmaları için gerekli tedbirler ve önlemler alınmıştır" ifadelerini kullandı. - İZMİR