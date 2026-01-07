İzmir'de Şoförler Genel Kurulu İçin Birlik Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İzmir'de Şoförler Genel Kurulu İçin Birlik Çağrısı

İzmir\'de Şoförler Genel Kurulu İçin Birlik Çağrısı
07.01.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erkan Özkan, 11 Ocak 2026'da yapılacak genel kurulda esnafı sandığa davet etti.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, 11 Ocak 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek genel kurul öncesi tüm esnafı sandığa davet ederek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Türkiye genelinde meslek odalarında seçim heyecanı yaşanıyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yeni dönem başkanı ve yönetimini belirlemek üzere 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 10.00'da Gaziemir Fuar Alanı D Hol'de genel kurul toplantısını gerçekleştirecek. Toplam 2 bin 749 üyenin oy kullanacağı genel kurulda, oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek ve sonuçlar saat 19.00 gibi netleşmiş olacak. Seçilecek yönetimin 4 yıl süreyle görev yapacağı genel kurulda, mevcut Başkan Erkan Özkan'la birlikte iki aday seçime gidecek.

Genel kurulların odaların düğünü ve bayramı olduğunu vurgulayan Başkan Erkan Özkan, sürecin tüm Türkiye'ye örnek olacak bir atmosferde geçmesini temenni ettiklerini belirtti. Esnafın iradesini sandığa yansıtmasının önemine değinen Özkan, seçimlerin birlik ve beraberlik içinde, hizmet odaklı bir yarış olması gerektiğine dikkat çekti. Üyeleri genel kurula katılmaya davet eden Başkan Özkan, "Üyelerimden şunu rica ediyorum; sağlık sorunu olmadığı müddetçe, çok anormal bir durum yaşamadıkları müddetçe ben o gün yüksek bir katılımla tüm Türkiye'ye örnek olabilecek bir kalabalıkta bir genel kurul olması için tüm üyelerimizin bu hassasiyet ve düşünceyle davranmasını, genel kurulumuza teşrif etmelerini önemle rica ediyorum" dedi.

"15 adet sandık olacak"

Seçim güvenliği ve düzeni konusunda tüm hazırlıkların tamamlandığını aktaran Özkan, "Burada genel kurullarda oy verme sırasında bir sıkıntı yaşanmaması için odamız bütün tedbirleri almıştır. İlçe seçim kurulu ile görüşmelerimizi yaparak yeter sayıda sandık oraya konacaktır. 15 adet sandığımız olacak. 4 sandığımız bayan üyelerimiz için, bir sandığımız da engelli ve yaşlı üyelerimiz için daha rahat bir ortamda, daha hızlı bir şekilde iradelerini sandığa yansıtmaları için gerekli tedbirler ve önlemler alınmıştır" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erkan Özkan, Ekonomi, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Şoförler Genel Kurulu İçin Birlik Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Firari zanlı Bursa’yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı
Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba
Cenk Tosun’un yeni takımı belli oldu Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu
Alarmları kurun Dev maç şifresiz kanalda Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda
Genç istihdam hamlesi 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek

13:09
Trump’ın “petrol“ açıklaması Çin’i küplere bindirdi: Bu resmen zorbalık
Trump'ın "petrol" açıklaması Çin'i küplere bindirdi: Bu resmen zorbalık
12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
12:40
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 13:30:28. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Şoförler Genel Kurulu İçin Birlik Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.