İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 474 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 474 kişiye toplam 1 milyon 376 bin 752 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında hafta sonu belirlenen saatlerde kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, dün saat 20.00'de başlayan ve bugün saat 10.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 474 kişiye toplamda 1 milyon 376 bin 752 liralık ceza yazdı.

Öte yandan 1 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.