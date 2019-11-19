Son Dakika Haberleri: İzmir'de sokakta hareketsiz yatan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
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İzmir'de sokakta hareketsiz yatan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde sokakta hareketsiz bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de sokakta hareketsiz yatan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde sokakta hareketsiz bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Barboras Mahallesi'nde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.


Sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Üzerinden kimlik çıkmayan kişi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürdürülüyor.

Polis, Konak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:50 Kaynak: AA
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