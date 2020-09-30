İzmir'de Soyer'e 'dönüşüm' tepkisi - Son Dakika

İzmir'de Soyer'e 'dönüşüm' tepkisi

İZMİR'in Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi sakinleri, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kentsel dönüşüm için verdikleri evlerinin yenilenmemesine tepki gösterdi.

İzmir'de Soyer'e 'dönüşüm' tepkisi, System.String[]
İZMİR'in Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi sakinleri, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kentsel dönüşüm için verdikleri evlerinin yenilenmemesine tepki gösterdi. Mahalle halkı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den randevu talep ettiklerini, ancak karşılık alamadıklarını söyledi.

Örnekköy Mahallesi'ndeki yaklaşık bin hane, oturdukları evleri İzmir Büyükşehir Belediyesi ile anlaşarak, kentsel dönüşüme verdi. Üzerinden beş yıl geçmesine rağmen, harabe evler yıkılıp, kentsel dönüşüm başlamadı. Bakımsız evlerde yaşamak zorunda kaldıklarını ve mağdur olduklarını dile getiren vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile evleri yenileyecek olan müteahhitlerin anlaşamadığı için kentsel dönüşümün başlamadığını iddia etti.

Mahalleliden Sedat Kaplan, "2015 yılında Aziz Kocaoğlu'nun başlattığı bu süreçte, yıl 2020 hala evlerimiz eski halde. Bu süreçte, hiç olmadığı kadar mağdur olduk. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den randevu talep etmemize rağmen karşılık alamadık. Kendi malımızın karşılığını istiyoruz. Kimse kimseye sadaka vermiyor. Bazı evlerin damı akıyor. Duvarlarımız çöküyor. Buradaki ailelerin durumu belli. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sesleniyorum; bugün bir deprem olsa, bu kadar insanın günahını alacak mı? Üflesek evlerimiz yıkılacak durumda" dedi.Kemal Çiçek ise, "Vatandaşlarla alay ediyorlar. Yıllardır kentsel dönüşüm yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sesleniyorum. Yapacak gücü yoksa bıraksın müteahhitler yapsın" diye konuştu.'BELEDİYE BAŞKANI, 400 TL'YE EV BULABİLİYORSA BİZE DE BULSUN'Evlerinin olduğu bölgenin tehlikeli olduğunu dile getiren Müzeyyen Atay, "Biz, kiracı değiliz çekip gidelim. Her tarafta içki içenler var. Saat 22.00 olunca kapılarımızı kapatıp, içeriye giriyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı gelip bize çözüm bulması lazım. Orada oturup da sorumsuzluk yapmasın. Biz dayanamıyoruz. İşlemlerimiz oldu. Gittik sözleşme yaptık. Hiçbir Allah'ın kulu bizi arayıp sormuyor" dedi.

Vatandaşlardan Sevim Taylan da, "Bize imzanızı vermezseniz dosyaları rafa kaldırırız dediler. 400 TL ev kirası veriyorlar. 400 TL'ye ev kirası var mı? Ev kirası bin TL'den aşağı değil. Belediye başkanı, 400 TL'ye ev bulabiliyorsa bize de bulsun" ifadelerini kullandı.


- İzmir
İzmir'de Soyer'e 'dönüşüm' tepkisi
İzmir'de Soyer'e 'dönüşüm' tepkisi
İzmir'de Soyer'e 'dönüşüm' tepkisi
İzmir'de Soyer'e 'dönüşüm' tepkisi
İzmir'de Soyer'e 'dönüşüm' tepkisi
İzmir'de Soyer'e 'dönüşüm' tepkisi
İzmir'de Soyer'e 'dönüşüm' tepkisi
İzmir'de Soyer'e 'dönüşüm' tepkisi
İzmir'de Soyer'e 'dönüşüm' tepkisi
İzmir'de Soyer'e 'dönüşüm' tepkisi
İzmir'de Soyer'e 'dönüşüm' tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Örnekköy, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 09:41 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de Soyer'e 'dönüşüm' tepkisi - Son Dakika

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