İzmir'de standartlara uyan işletmelere

İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Hijyen Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için hazırlanan hijyen ve güvenlik standartlarına uyan işletmelere "Selluka Belgesi" verileceği bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen basın toplantısında, Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye geneli turizm hijyen kriterleriyle, Kemeraltı ve çevresi için İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan Selluka sertifikasyonu kriterlerinin entegre edildiğini söyledi.

Soyer, Selluka Belgesi'nin Türkiye'ye örnek olacağına inandığını belirterek şunları söyledi:

"Bütün bu süreç bittiğinde, hayat normalleşmeye başladıktan sonra geriye hijyen, temizlik, güvenlik kalacak. O nedenle konaklama ve yeme içme tesislerinde vatandaşın, yani hepimizin en çok dikkat edeceği noktalar bunlar olacak. Acaba tesisin mutfağı temiz mi? Acaba tesis hijyen kriterlerine uyuyor mu? Hepimiz bunları tek tek arayacağız. Hiç kimseye ayrıcalık yapılmayacak. Herkesin net olarak tabi olacağı kriterler. Bu kriterlere herkes uyduğunda, topyekün kentin temizlik kriterleri yükselmiş olacak."

Basın toplantısına İzmir Vali Yardımcısı Barış Demirtaş, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta'nın yanı sıra İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, İzmir Rehberler Odası (İZRO) Başkanı Macit Şaşzade, TÜRSAB Ege Bölge Başkanı Tolga Gencer, İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gönen, İzmir Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice de katıldı.

Selluka belgesi

Adını İzmir'in sembol çiçeklerinden "Selluka"dan alan belge için İzmir Büyükşehir Belediyesinin koordinatörlüğünde, ilçe belediyeleri tarafından ekipler kurulacak. İlçelerin nüfuslarına göre oluşturulacak ekipler, belediye belgeli işletmelerin belirlenen kriterlere uyup uymadıklarını kontrol ederek rapor hazırlayacak.

Raporlar, içinde İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün de bulunduğu Turizm Hijyen Kuruluna sunulacak. Kurul bu raporlar ışığında işletmelere Selluka Belgesi verilip verilmeyeceğine karar verecek.