Son Dakika Haberleri: İzmir'de Su Kesintisi

İzmir'de Su Kesintisi

2 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak.

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak.

İZSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yeşilyurt pompa istasyonunda eskiyen ve arızaya neden olan emiş kolektörlerinin yenileneceği belirtildi.

Çalışmalar nedeniyle 26 Aralık saat 09.00'dan 27 Aralık saat 09.00'a kadar Refet Bele, Tahsin Yazıcı, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Bahriye Üçok ve Vatan mahallerinde su kesintisi uygulanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:20 Kaynak: AA

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Karabağlar, İzmir, Güncel
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