İzmir'de Sürücüye Sopa ile Saldırı - Son Dakika
İzmir'de Sürücüye Sopa ile Saldırı

26.01.2026 09:50
İzmir'de iki kişi otomobil sürücüsünü sopalarla darp etti, polis müdahale ederek şüphelileri yakaladı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir otomobil sürücüsünü sopalarla darp eden 2 şüpheli, polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesiyle gözaltına alındı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Bornova ilçesi Çamdibi Polis Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir ticari otomobilin sürücüsü ile iki şahıs arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası şahıslar, ellerindeki sopalarla otomobil sürücüsüne saldırarak darp etmeye başladı. Otomobil sürücüsü trafikte ilerleyerek kaçmaya çalışsa da sopa ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Çevrede paniğe neden olan olaya, polis merkezi içerisindeki polis ekipleri müdahale etti. Şüpheliler, polis ekiplerinin biber gazı kullanmasıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

O anlar kamerada

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayda otomobil içerisindeki sürücünün dışarıdaki 2 kişi tarafından önce camlarının yumruklandığı daha sonra yine yumruk ve sopayla otomobil içerisinde darb edildiği anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca polis ekiplerinin biber gazıyla müdahalesi, saldırganların gözaltına alındığı anlar kaydedildi. Gözaltına alınan saldırganlardan birinin polisi itelediği anlar da yine videoda yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Otomobil, Şiddet, Polis, İzmir, Olay, Suç, Son Dakika

