İzmir'de süt dolu tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de süt dolu tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

İzmir'de süt dolu tır devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde süt yüklü bir tır, kontrolden çıkarak devrildi.

İzmir'de süt dolu tır devrildi: 1 yaralı, System.String[]

İzmir'in Bayraklı ilçesinde süt yüklü bir tır, kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.


Kaza, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Onur Mahallesi'nden Bornova yönüne doğru gitmekte olan 34 ZEZ 20 plakalı A.C. idaresindeki süt yüklü tır, viraja girerken bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekiler hemen 112 ve polis ekiplerine ihbar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sonucunda hafif yaralandığı belirlenen sürücü A.C., Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi kısa süreliğine trafiğe kapanırken, tır kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Bayraklı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 07:14 Kaynak: İHA
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