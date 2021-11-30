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İzmir'de suya zam - Son Dakika

İzmir'de suya zam

30.11.2021 22:00
İzmir'de suya zam

zmir Büyükşehir Belediyesine ait İzmir Su ve Kanalizasyon (İZSU) Genel Müdürlüğünün genel kurulunda, İzmir'de suya 2022 yılının ilk ayında yüzde 18, ikinci altı ayında yüzde 15 zam yapılacağı belirtildi.

zmir Büyükşehir Belediyesine ait İzmir Su ve Kanalizasyon (İZSU) Genel Müdürlüğünün genel kurulunda, İzmir'de suya 2022 yılının ilk ayında yüzde 18, ikinci altı ayında yüzde 15 zam yapılacağı belirtildi. İZSU'nun 2022 gelir bütçesi 3 milyar 178 milyon 961 bin TL, gider bütçesi ise 3 milyar 800 milyon olarak açıklandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kasım ayı olağan sekizinci meclis oturumu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yönetiminde gerçekleşti. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki toplantıda, belediyeye ait İZSU Genel Müdürlüğünün genel kurulu gerçekleştirildi. İZSU'nun 2022 mali yılı gelir ve gider bütçesi ile performans programı görüşülürken, su zammı da meclisten geçti. Buna göre, İzmir'de suya 2022 yılının ilk ayında yüzde 18, ikinci altı ayında yüzde 15 zam yapılacağı belirtildi. Katı atık ve bertaraf ücretlerinin su faturası ile birlikte tahakkuk ve tahsilatı uygulamasının 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kaldırılması konulu önergenin tekrar değerlendirilmek üzere geri çekilmesi de kabul edildi. İZSU'nun 2022 gelir bütçesi 3 milyar 178 milyon 961 bin TL, gider bütçesi ise 3 milyar 800 milyon olarak açıklandı. AK Parti ve MHP'nin ret oyu kullandığı 2022 mali yılı bütçesi ve performans programı oy çokluğuyla kabul edildi. MHP'li meclis üyesi Hakan Şimşek ise mali yılı bütçe ve performans programına olumlu oy kullandı.

YENİ DÜZENLEME

Yeni düzenlemeye göre konutlarda daha önce 0-13 metreküp olan birinci kademe 0-10 metreküp, 14-20 olan ikinci kademe ise 11-20 metreküp olarak yeniden ele alındı. Üçüncü kademe ise 21 metreküp ve üstü olarak planlandı. Konutlarda 0-10 metreküp arası suyun metreküpü 6.41 TL'den 7.56 TL'ye yükselirken 11-20 arası metreküp fiyatı 6.92'den 9 TL'ye çıktı. 21 metreküp ve üzeri harcamada ise 14.27 TL'den 16.84TL'ye yükseldi. Konut dışı kademesiz tarife ise 16.35 TL'den 19.29 TL'ye yükseldi.

"MİLLETİMİZE İÇİLEBİLİR SU VERİYORUZ"

3 milyar 800 TL olarak açıklanan 2022 mali yılı bütçenin yüzde 47'sinin yatırımlara ayrıldığını belirten Başkan Soyer, "İzmir'in musluklarından akan su 11 metropol ilçede yüzde 100 içilebilir, 19 ilçemizde yüzde 95 içilebilir seviyede. Milletimize içilebilir su veriyoruz. Bununla da iftihar edebiliriz" dedi.

(İHA)

İzmir'de suya zam
İzmir'de suya zam
İzmir'de suya zam
İzmir'de suya zam
İzmir'de suya zam

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de suya zam - Son Dakika


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