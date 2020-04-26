İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden bekçi, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesinde görev yaptığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve 11 gün tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybeden 29 yaşındaki bekçi, toprağa verildi.
Şirinyer semtinde görev yapan Bekçi Celalettin Cenk Kural (29), 15 Nisan Çarşamba günü rahatsızlanması üzerine Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kural, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken burada yoğun bakımda, "çoklu organ yetmezliği" sonucu hayatını kaybetti.
Kaynaklar Mezarlığı'na getirilen Kural'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.