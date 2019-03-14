İzmir'de Terör Operasyonu: 10 Gözaltı
47 dakika önce
İZMİR'de, terör örgütleri PKK/KCK, DHKP-C, MLKP'ye yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İZMİR'de, terör örgütleri PKK/KCK, DHKP-C, MLKP'ye yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, bu sabah terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. İlk operasyon kent merkezi ve Aliağa
ilçesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. İkinci operasyon ise yine kent merkezi ile Foça
'da DHKP-C ve MLKP'ye yönelik gerçekleştirildi. Bu operasyonda da 3 şüpheli gözaltına alındı. Yine terör örgütü MKLP adına Torbalı
ve Denizli
'de faaliyet gösteren 2 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. 10 şüphelinin sorgusu sürerken, emniyetten yapılan açıklamada son bir hafta içerisinde kentte terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 60 şüphelinin yakalandığı bildirildi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:48 Kaynak: DHA
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