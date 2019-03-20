Son Dakika Haberleri: İzmir'de Terör Operasyonu (2)

İzmir'de Terör Operasyonu (2)

45 dakika önce

İzmir'de düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

İzmir'de düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu belirlenen ve 21 Mart Nevruz öncesi sokak eylemleri planladıkları ileri sürülen 10 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Aliağa ilçesinde çeşitli adreslere yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:34 Kaynak: AA

PKK, İzmir, Güncel
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