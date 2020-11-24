İzmir'de traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

İzmir'de traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

24.11.2020 20:05
İzmir'de traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ahmet Türkön yönetimindeki 35 ADH 906 plakalı römork takılı traktör, Ödemiş Beydağ kara yolunda Alperen Mehmet Sarıkaya idaresindeki 35 CAP 62 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Sarıkaya, aynı araçta bulunan Batuhan Birgül ile Fatih Sarıkaya olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil, Traktör, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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