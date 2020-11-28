İzmir'de traktörün altında kalan çiftçi, yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde traktörün altında kalan çiftçi, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Hidayet Şenoyar 35 M 0022 plakalı traktörüyle Peşrefli Mahallesi'ndeki zeytinlikte çalışırken traktörün hakimiyeti kaybetti.
Aracın devrileceğini anlayıp atlayan Şenoyar, traktörün altında kaldı.
Çevredekilerin durumu fark edip haber vermesi üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı AKS ekipleri, Şenoyar'ı bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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