İzmir'de trans bireyin ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 'Mira Güneş' adını kullanan trans birey Kadir Yüksel'in (36), kendisine ait kiralık boş dairede başına sert cisimle vurularak öldürülmesiyle ilgili sürdürülen soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, perşembe günü saat 23.45 sıralarında Rafetpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 'Mira Güneş' adını kullanan trans birey Kadir Yüksel, 4'üncü katta oturduğu dairenin bir üst katında yine kendisine ait kiralık boş daireden kötü kokular gelmesi üzerine aparman sakinleri durumu, Yüksel'in yakınlarına bildirdi. Daireye giren yakınları, Yüksel'in çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Yüksel'in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ve yüzünün tanınmayacak hale geldiği belirlendi. Yüksel'in öldürüldükten sonra battaniyeye sarılarak çekyatın içerisine koyulduğu tespit edildi. Sinir krizi geçiren Yüksel'in yakınları, sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Araştırmada bir süredir kendisine ulaşılamayan Kadir Yüksel'in en son 18 Şubat tarihinde görüldüğü ve bir daha haber alınmadığı ortaya çıktı. Kadir Yüksel'in zaman zaman il dışına gezmeye gittiği için, gene il dışında olabileceğini düşünen yakınları defalarca aramalarına rağmen telefona cevap verilmemesi üzerine endişelenerek 1 Mart tarihinde Çamdibi Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yüksel'in kim yada kimler tarafından öldürüldüğünün belirlenmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis, Yüksel'in yakınlarının ifadesine başvururken, evin çevresinde bulunan güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Ekiplerin çalışması sonucu, olaya karıştıkları ileri sürülen S.G., M.İ. ve T.T. yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.