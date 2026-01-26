İzmir'de Türkiye Kadın Buluşmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Türkiye Kadın Buluşmaları Başladı

İzmir\'de Türkiye Kadın Buluşmaları Başladı
26.01.2026 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAK-İŞ, İzmir'de kadın emekçilerin sorunlarını ele almak için 'Türkiye Kadın Buluşmaları' düzenledi.

İzmir'de HAK-İŞ tarafından "Türkiye Kadın Buluşmaları"nın ilki gerçekleştirildi.

Balçova'daki otelde düzenlenen toplantıda konuşan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, sendika olarak sadece ücret değil insan onuru, aile ve gelecek için de mücadele ettiklerini söyledi.

Emekçilerin sorunlarına çözüm üreten, haklarını güvence altına alan örnek nitelikte toplu iş sözleşmelerine imza attıklarını belirten Kayabaşı, "Örgütlü toplum, güçlü toplumdur. Örgütlü toplumun en önemli dayanağı olan sendikal örgütlenme, hak aramanın, demokrasinin, sosyal adaletin ve çalışma barışının en güçlü teminatıdır. Bizler, HAK-İŞ olarak, kararlı ve onurlu bir duruşla örgütlenme mücadelesi yürütüyoruz." dedi.

Kayabaşı, Türkiye'de işçilerin yüzde 14,45'inin sendikalara üye olduğunu, çalışanların yüzde 86'lık kısmının ise olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gerçek anlamda bir iş güvencesinin bulunmaması nedeniyle işçi kardeşlerimiz, bir sendikaya üye olduklarında işten çıkarılma baskısıyla karşı karşıya kalıyorlar. Yetki tespitinin iptaline ilişkin davalarda çoğu zaman somut bir gerekçe olmaksızın itiraz ediliyor, bu davalar uzun yıllar sürüyor ve yetki işlemleri karar kesinleşinceye kadar duruyor. Bu durum, sendikalar olarak örgütlenme gücümüzü ciddi biçimde zayıflatıyor."

"7 kentte düzenleyeceğiz"

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin de her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü büyük katılım ve coşkuyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yıl yönetim kurulunun aldığı kararla 8 Mart'a giden süreçte Türkiye'nin 7 kentinde "Türkiye Kadın Buluşmaları" programlarını hayata geçireceklerini belirten Zengin, "Bugün ilkini İzmir'de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde Van, Gaziantep, Samsun, Trabzon, İstanbul ve Ankara'da programlarımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

Zengin, kentlerde düzenlenen programlarda öğretim üyeleri moderatörlüğünde 10 farklı konuda çalıştaylar yapacaklarını, anket çalışmalarıyla sahadan veriler toplayacaklarını, böylelikle kadın çalışanların karşı karşıya kaldıkları sorunları daha yakından ve somut veriler ışığında ele alacaklarını ifade etti.

HAK-İŞ'in kadın emeğine çok önem verdiğini dile getiren Zengin, güçlü bir toplumun temelinin, güçlü bir aile olduğunu ancak uzun çalışma saatleri, belirsiz mesailer, tükenmişlik ve geçim kaygısının aile hayatını her geçen gün daha fazla zorladığını belirtti.

Zengin, şöyle konuştu:

"Haftalık çalışma süresinin 40 saate düşürülmesini, kadın ve aile dostu iş yeri uygulamalarının yaygınlaştırılmasını ve doğum ile ebeveynlik haklarının fiilen kullanılabilir hale gelmesini son derece önemsiyoruz. Esnek çalışma, güvencesizliğin değil tam tersine güvencenin ve insan onuruna yakışır bir dengenin aracı olmalıdır. Bu çerçevede 'kadın ve aile dostu iş yeri' yaklaşımını yalnızca kreş ile sınırlamadan, bakım yükünü azaltan hizmetlerin yaygınlaştırılmasını, ebeveynlik haklarının babalar açısından da fiilen kullanılabilir hale getirilmesini ve mesai dışı iletişim dahil iş ile özel hayat arasında net sınırlar konulmasını gerekli görüyoruz."

Kaynak: AA

Kadınlar Günü, Türkiye, Emekçi, 8 Mart, Güncel, Dünya, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Türkiye Kadın Buluşmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
Okan Buruk Süper Lig’de bir ilki başardı Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı
Süper Lig’e geri dönüşü muhteşem oldu Kramer’den 88. dakikada hayati bir gol Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! Kramer'den 88. dakikada hayati bir gol
Galatasaray’dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı
Herkesin evinde bulunan tehlike Vücudunun yüzde 30’u yandı Herkesin evinde bulunan tehlike! Vücudunun yüzde 30'u yandı

12:56
Bakan Fidan’dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye’ye yalvaracaklar
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar
12:53
Basın Toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı
Basın Toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı
12:31
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
12:26
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?
11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 13:29:58. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Türkiye Kadın Buluşmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.