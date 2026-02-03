İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
03.02.2026 13:26
Karabağlar'da polisin düzenlediği operasyonda kokain ve esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, satışa hazır halde kokain ve esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, bir adreste uyuşturucu maddelerin gizlendiği 'zula' noktasını tespit eden ekipler baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda; 35 fişek halinde paketlenmiş toplam 13 gram kokain, 5 fişek halinde toplam 80 gram esrar maddesi ve uyuşturucu tartımında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.K. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçu kapsamında adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli, polis ekipleri tarafından cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
