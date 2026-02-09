İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 104 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 104 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 104 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi
09.02.2026 19:19
Konak'ta düzenlenen operasyonda 104 bin 40 adet sentetik ecza ve 500 plastik ilaç kutusu bulundu.

İZMİR'in Konak ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 104 bin 40 adet uyuşturucu sentetik ecza ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 'Narko Alan' ekiplerince bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 104 bin 40 adet uyuşturucu sentetik ecza ve uyuşturucuyu satışa sunmak için 500 plastik ilaç kutusu ele geçirildi.

Kaynak: DHA

