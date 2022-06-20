İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

20.06.2022 12:51
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Ödemiş Narko Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından önceden belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, A.A., Ü.M., D.E., C.K. ve Z.E. gözaltına alındı.

Polis ekiplerince adreste yapılan aramada sentetik ecza, esrar ve metamfetamin maddesinin yanı sıra hassas terazi de ele geçirildi.

5 şüpheli serbest

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılıktaki ifadelerin ardından serbest bırakıldı. - İZMİR

YORUMLAR
500
Ödemiş'te yağmur ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi Ödemiş'te yağmur ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi
Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:51 550 bin bakaya ve asker kaçağı için hazırlanan bedelli düzenlemesi TBMM'ye sunuldu
12:49 Yunan Göç ve İltica Bakanı'nın sözlerine üstçavuş düzeyinde açıklama: Darp edilen, değerli eşyaları alınan göçmenleri hayata döndürüyoruz
12:32 Müge Anlı canlı yayında evleneceğini duyurdu! Anlı'nın açıklaması Twitter'da mizah dolu paylaşımlarla karşılandı
12:28 Annesine adresin yanlış tarif edildiğini söyleyen maganda eczaneyi birbirine kattı! Bilgisayarı yumruklayıp hakaretler savurdu
12:25 Mezarlıktaki sözleriyle gündeme gelen Bülent Ersoy: Sayın İçişleri Bakanı'mızdan istirham ettim, mezar yerim belli oldu
12:04 Uğurcan Çakır'a Benfica kancası! Yeterli teklif gelirse satışına sıcak bakılıyor
11:46 Korsan takside kurşun yağmuruna tuttular! Arka koltukta oturan adam, sırtından vurularak hayatını kaybetti
11:25 Müge Anlı canlı yayında evlilik kararı aldığını açıklamıştı! Peki İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?
11:21 Gram altının fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı! 1.025 lira seviyesinden işlem görüyor
11:19 Messi'nin oğlu Mateo, babasını aratmadı! İşte sosyal medyada gündem olan inanılmaz gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 12:59:55. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement