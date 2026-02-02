İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
02.02.2026 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 465 ecstasy, 449 bin sentetik hap ve kokain ele geçirildi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonlarda, 465 ecstasy ve 449 bin 572 sentetik hap ile 1 kilo 660 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği, Narko Alan, Gültepe Polis Merkezi ve Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik ortak çalışma yaptı. Bu kapsamda, ekipler tarafından önceki gün belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İlçe genelinde tespit edilen 10 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 449 bin 572 sentetik hap, 1 kilo 660 gram kokain, 465 ecstasy hap, 6 bin 500 plastik ilaç kutusu, ruhsatsız 2 tüfek, 4 şarjör, 25 dolu kartuş, 3 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 495 bin 800 lira ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Sadettin Saran’dan transfer sorusuna yanıt Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

12:24
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 13:09:25. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.