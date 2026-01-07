İzmir'de Vapur Seferleri İptal - Son Dakika
İzmir'de Vapur Seferleri İptal

İzmir\'de Vapur Seferleri İptal
07.01.2026 17:31
Güney yönlü olumsuz hava koşulları nedeniyle Bostanlı ve Karşıyaka vapur seferleri iptal edildi.

İzmir'de etkili olan güney yönlü olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Bostanlı ve Karşıyaka hatlarındaki vapur seferleri iptal edildi.

İzmir'de deniz ulaşımını sağlayan İZDENİZ, kentte etkili olan olumsuz hava şartları ve deniz nedeniyle seferlerde aksama yaşandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, saat 16.00 itibarıyla Bostanlı ve Karşıyaka iskelelerini kullanan yolcu gemisi ve arabalı vapur seferleri karşılıklı olarak durduruldu.

İZDENİZ tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bostanlı ve Karşıyaka İskelelerini etkileyen güney yönlü olumsuz hava ve deniz şartları nedeni ile saat 16.00 itibari ile Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." - İZMİR

Kaynak: İHA

