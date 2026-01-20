İzmir\'de Vapur Seferleri İptal

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edildi.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Üçkuyular İskelesini etkileyen kuzeydoğu yönlü olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 13.10 itibariyle Bostanlı - Üçkuyular hattında arabalı feribot seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." bilgisi verildi.

Yolcu gemisi seferlerinin program dahilinde uygulanmaya devam edeceği belirtildi.