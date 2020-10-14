İzmir'de yağmurda düşen plakalar, sahiplerinin alması için elektrik direğine asıldı - Son Dakika

İzmir'de yağmurda düşen plakalar, sahiplerinin alması için elektrik direğine asıldı

14.10.2020 12:25
İzmir'de yağmurda düşen plakalar, sahiplerinin alması için elektrik direğine asıldı, System.String[]

İZMİR'in Buca ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle birçok aracın plakası düşerken, çevredeki esnaf sürücülerin kolayca bulabilmesi için plakaları direğe bağladı.

İZMİR'in Buca ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle birçok aracın plakası düşerken, çevredeki esnaf sürücülerin kolayca bulabilmesi için plakaları direğe bağladı. Plakalarla dolan direk, 'dilek ağacı'nı andırırken, bölgede yaşayanlar hemen her yağmurda benzer durumlarla karşılaştıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış ve lodos uyarıların ardından dün kentte etkili olan sağanak nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluşurken, bazı dükkanları da su bastı. Yağışın en çok etkilendiği noktalardan biri de Aydın Hatboyu Caddesi'ndeki Hipodrom Alt Geçidi oldu. Rögar kapaklarının tıkanması sebebiyle yükselen sular sebebiyle araçlar zarar görürken, birçok aracın da plakası düştü. Yağmur sularının çekilmesinin ardından ortaya çıkan plakaları, çevredeki esnaf toplayıp elektrik direğine telle astı. Plakaların fazlalığından dolayı elektrik direği 'dilek ağacı'nı andırırken, plakalarını düşüren vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren elektrik direğinde kendilerine ait olan plakayı aradı. Hemen her yağmurda benzer manzaraların yaşandığını belirten çevre sakinleri, yetkililerden yardım istedi.

'HER YAĞMURDA AYNI MANZARA'Plakayı elektrik direğine asan Kemal Sert (35), vatandaşlık görevini yaptığını söyledi. Sert, "Çok yağmur yağdığı için caddeyi su bastı. Suların yükselmesiyle arabalar da geçemedi. O yüzden birçoğunun plakaları düştü. Tabii biz bunu sular çekilince gördük. Hatta temizleme çalışmalarının ardından bazı temizlik çalışanları plakaları çöpe atmıştı. Ben de alıp çıkardım ve direğe tek tek bağladım. Sonuçta hepimiz bunu yaşayabiliriz. O yüzden vatandaşlık görevimizi yaptık. Arabaların tekerlek hizasına kadar su yükseldiği için, plakalar da vidasız olduğu için kolayca çıkıyor. Dün asmaya başladığımızda plakalar sığmadı ve bir kısmını da yere koymak zorunda kaldık. Sabah geldiğimde azaldığını gördüm. Plakasını bulan almış. Demek ki görev başarılı olmuş. Plakasını düşürenlerin ilk baktıkları yer burası oluyor. Çünkü hemen her yağmurda aynı manzaralar ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı. 'HER YAĞMURDA ARAÇLARIMIZ ZARAR GÖRÜYOR'

Dünkü yağmurda plakasını düşüren Aykut Yıldız (21) da plakasını bulmak için geldiğini fakat bulamadığını söyledi. Yıldız, "Dün sevkiyattan gelirken burada yağmura yakalandım. Her yağmurda olduğu gibi yine alt geçidi su basmıştı ve aracımın plakası düştü. Esnafın da plakaları buraya astığını önceden bildiğim için ben de bu direğe geldim. Plakası düşen insanların geldiği ilk yer genellikle burası oluyor. Ancak plakamı bulamadım. Artık belediyenin buraya önlem alması gerekiyor. Her yağmurda araçlarımız zarar görüyor" dedi.


İzmir'de yağmurda düşen plakalar, sahiplerinin alması için elektrik direğine asıldı
İzmir'de yağmurda düşen plakalar, sahiplerinin alması için elektrik direğine asıldı
İzmir'de yağmurda düşen plakalar, sahiplerinin alması için elektrik direğine asıldı
İzmir'de yağmurda düşen plakalar, sahiplerinin alması için elektrik direğine asıldı
İzmir'de yağmurda düşen plakalar, sahiplerinin alması için elektrik direğine asıldı
İzmir'de yağmurda düşen plakalar, sahiplerinin alması için elektrik direğine asıldı
İzmir'de yağmurda düşen plakalar, sahiplerinin alması için elektrik direğine asıldı
İzmir'de yağmurda düşen plakalar, sahiplerinin alması için elektrik direğine asıldı
İzmir'de yağmurda düşen plakalar, sahiplerinin alması için elektrik direğine asıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Lodos, Esnaf, Buca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de yağmurda düşen plakalar, sahiplerinin alması için elektrik direğine asıldı - Son Dakika

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