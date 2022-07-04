İzmir'de yangınlara erken müdahale felaketi önlüyor

İzmir'de son 10 günde ormanlık sahalarda 7, orman dışı alanlarda 22 adet olmak üzere toplam 29 adet yangın, 5-6 dakikada gerçekleşen erken müdahale sonucu alevler büyümeden söndürüldü. Dün meydana gelen Ödemiş Birgi yangını ise 149 dakikada kontrol altına alındı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çıkan yangınlar İzmir'de de ormanları tehdit ediyor. Alınan tüm tedbirlere rağmen yangınların önüne geçilemiyor. Bu noktada erken müdahalenin önemi dikkat çekiyor. Yıl başından bu yana İzmir'de ormanlık sahalarda 62 adet, orman dışı alanlarda 69 adet olmak üzere toplam 131 adet yangın çıktı, yangınlar kısa sürede söndürüldü. Kentte son 10 günde ormanlık sahalarda 7, orman dışı alanlarda 22 adet olmak üzere toplam 29 adet yangın meydana geldi. Farklı ilçelerde otluk ve ormanlık alanlarda çıkan yangınlara 5-6 dakika gibi çok kısa zamanda müdahaleler yapıldı. Havadan dronlar, kritik bölgelere kurulan güvenlik kameraları ve gözetleme noktaları sayesinde yangın bölgelerine helikopterler, karadan da arazözlerle ekipler sevk edildi. Gerektiği zamanlarda yangın söndürme uçakları kullanıldı. Dün hem Seferihisar hem Ödemiş Birgi'de iki ayrı ormanlık alanda yangın çıktı. Saat 14.00 sıralarında meydana gelen Seferihisar yangını, Beyler Barajı mevkiinde çıktı. 3 helikopter, 2 uçak, 12 arazöz, yangına kısa sürede müdahale etti. Ödemiş Birgi'deki yangına da 4 helikopter, 4 uçak, 20 arazöz sevk edildi ve yangın 149 dakikada kontrol altına alındı.

ORMANLIK ALANLARA GİRİŞ YASAĞI

Öte yandan, İzmir'de orman yangınlarının önüne geçilmesi için bazı ormanlık alanlara 1 Haziran'dan itibaren giriş yasağı getirildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Değerli hemşehrilerim, ciğerlerimizi daha fazla yakmasın diye, giriş yasağı getirdiğimiz ormanları paylaşıyoruz. Lütfen yasaklı alanlara olduğu kadar diğer ormanlarımıza da hep birlikte sahip çıkalım, geleceğe nefes olalım" yazmıştı. Vali Köşger'in açıkladığı listede Çiçekli, Atatürk, Karacadağ, Kavaklıdere, Dikmendağı, Çatalkaya, Başpınar, Uzunkuyu, Parsa, Fındıklıdere ile Çağlan civarı ve ağaçlandırma sahası, Kırkgeçit- Çatalçam, Karadere, Yamanlar- Karagöl, Meryemana, Mehmetler, Korucuk, Nif dağı, Kartal, Doğanbey, Armutlu- Bayramlı yol güzergahı, Kurudere köyü hudutlarındaki tüm ormanlar, Kestane Deresi, Aliağa ilçesi Merkez Ormanları, Pınarcık, Buca-Sarnıç ve Oğlananası ormanları yer aldı. Açıklamada, karar ve önlemlerin uygulanmasına aykırı davranan, zorluk gösteren ya da uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu'nun göre işlem yapılacağı belirtildi.

(Ceren Atmaca - İHA)