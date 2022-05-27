İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 20 düzensiz göçmen yakalandı

27.05.2022 18:20
İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 20 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı geçiş hazırlığındaki 20 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı geçiş hazırlığındaki 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece Şehit Mehmet Mahallesi'nde kolluk faaliyeti sırasında, kıyıda geçiş hazırlığı yapan düzensiz göçmenlerin bulunduğunu belirledi.

İkisi çocuk 20 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Sağlık kontrollerinden geçirilen düzensiz göçmenler, işlemin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

YORUMLAR
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Çeşme'de kaçak olduğu belirlenen 2 yapı yıkıldı Çeşme'de kaçak olduğu belirlenen 2 yapı yıkıldı Çeşme'de kıyıya bırakılmış 20 düzensiz göçmen tespit edildi Çeşme'de kıyıya bırakılmış 20 düzensiz göçmen tespit edildi
Kaynak: AA

Hisarcık, Jandarma, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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