İzmir'de yelkenli tekneyle yurt dışına geçmeye çalışan 62 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, yelkenli tekneyle yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 62 sığınmacı ve 2 göçmen kaçakçılığı zanlısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında içinde bir grup sığınmacının bulunduğu yelkenli tekne, ekipler tarafından durduruldu.

Teknede, 62 sığınmacı ile geçişi organize ettiği iddia edilen 2 şüpheli olduğu belirlendi.

Sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, 2 zanlı ise gözaltına alındı.