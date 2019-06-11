Son Dakika Haberleri: İzmir'de yıldırım düşmesi sonrası yangın
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İzmir'de yıldırım düşmesi sonrası yangın

8 saat önce

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü.

İzmir'de yıldırım düşmesi sonrası yangın, System.String[]
İzmir'in Gaziemir ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü.
Kentin bazı bölgelerinde etkili olan sağanakla birlikte Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi otoparkının yanındaki ormanlık alana yıldırım düştü.
Ormanlık alandan yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:24 Kaynak: AA
Salih İşgören, Gaziemir, İzmir, Güncel
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