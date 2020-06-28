İzmir'de, YKS'nin ikinci oturumu heyecanı (2) - Son Dakika

AYT TAMAMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlandı. İzmir Atatürk Lisesi'nde girdiği, 3 saat süren sınavdan çıkan Sebahattin Deyiş, AYT'nin iyi geçtiğini söyledi. Deyiş, matematik sorularında zorlandığını belirterek, "Diğer soruların çoğunu yaptım. Polis olmak istiyorum ama ilk sene girebilmek biraz zor" dedi.

Edebiyat ve tarih sorularının zor olduğunu söyleyen Hasan Yiğit Tunus ise "Sınav gayet iyiydi. Matematik kolaydı. Edebiyat ve tarih zor gibiydi. Geçen seneki sınavlar gibi değildi. İngilizce psikoloji bölümünü kazanmak istiyorum" diye konuştu.

Dördüncü kez üniversite sınavına girdiğini söyleyen Kadir Kalkan da "Sınav, geçen seneye göre kolaydı ancak matematikte biraz zorlandım. Dördüncü girişim, o nedenle heyecan yoktu. Sınavı, rahat bir şekilde bitirdim" dedi.

Okul bahçesinde bekleyen aileler ise sınavdan çıkan çocuklarına sarılarak, moral vermeye çalıştı.

Gökçe ADAR/İZMİR,