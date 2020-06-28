İzmir'de, YKS'nin ikinci oturumu heyecanı (2) - Son Dakika

AYT TAMAMLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlandı. İzmir Atatürk Lisesi'nde girdiği, 3 saat süren sınavdan çıkan Sebahattin Deyiş, AYT'nin iyi geçtiğini söyledi. Deyiş, matematik sorularında zorlandığını belirterek, "Diğer soruların çoğunu yaptım. Polis olmak istiyorum ama ilk sene girebilmek biraz zor" dedi.
Okul bahçesinde bekleyen aileler ise sınavdan çıkan çocuklarına sarılarak, moral vermeye çalıştı.
Gökçe ADAR/İZMİR,