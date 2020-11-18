İzmir'de zirve yarışı - Son Dakika

İzmir'de zirve yarışı

18.11.2020 11:35
İzmir'de zirve yarışı, System.String[]

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve takipçisi Karşıyaka yarın lider Somaspor'u koltuğu 4 maç sonra yeniden devralma hedefiyle ağırlayacak.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve takipçisi Karşıyaka yarın lider Somaspor'u koltuğu 4 maç sonra yeniden devralma hedefiyle ağırlayacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. 30 Ekim'de İzmir'i sarsan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası durumu tartışılıp çürük olduğu iddiaları yeniden gündeme gelen 50 yıllık Atatürk Stadı'nda yapılan kontroller sonrası maç oynamaya onay çıktı. Maç öncesi ev sahibi Karşıyaka'da eksik bulunmazken geçen haftayı bay geçen Soma'da ise Çarşambaspor maçında kırmızı kart gören Oğuzhan görev yapamayacak.

Ligde namağlup durumdaki iki takımdan lider Somaspor 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan topladı. Son 2 maçından beraberlikle ayrılan Kaf-Kaf, 8 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlikle 18 puanı hanesine yazdırdı. Ligde bu sezonki performansıyla 12 yıl sonra yeniden 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan İzmir temsilcisi, sahadan puanla ayrılması durumunda kendi rekorunu kıracak. Yeşil-kırmızılı ekip Somaspor'un ardından 24 Kasım Salı günü de erteleme sınavında Arhavispor'u konuk edecek.

KARŞIYAKAErdoğan - İlyas, Cenk, Metin, Burak, Arif, Fatih, Mustafa Değirmenci, Mustafa Aşan, Doğukan, Hakan KuşSOMASPOR

Muharrem Tunay - Melih, Kadir, Uğur,  Nurettin, Emre Tekin, Onur, Hakan, Enes, Özcan, Umut Koray


Atatürk Stadı, Karşıyaka, İzmir, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmir'de zirve yarışı - Son Dakika Spor


Son Dakika

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