İzmir'deki asayiş uygulamalarında bin 339 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'deki asayiş uygulamalarında bin 339 kişi yakalandı

07.01.2021 09:51
İzmir'deki asayiş uygulamalarında bin 339 kişi yakalandı, System.String[]

İzmir'de gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan bin 339 şüpheli gözaltına alındı, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 2 bin 611 kişiye ceza kesildi.

İzmir'de gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan bin 339 şüpheli gözaltına alındı, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 2 bin 611 kişiye ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 31 Aralık 2020 ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu ticareti, sahte alkol üretimi, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ve nitelikli suçlarla ilgili aranan şüphelilere yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, kent genelinde çok sayıda iş yeri ve araç ile motosiklet kontrol edildi, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Yapılan aramalarda ise 14 bin 859 litre kaçak alkol, 4 kilo 36 gram esrar, 131 gram bonzai, 441 gram metamfematin, 20 gram eroin, 122 gram kokain, bin 563 sentetik ecza malzemesi, 170 uyuşturucu hap, 83 kök Hint keneviri, 18 bin makaron, bin litre kaçak akaryakıt, 45 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında maske ve sosyal mesafe tedbirlerine uymayan 2 bin 611 kişiye 6 milyon 227 bin 530 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde, 18 bin 71 araç ile 52 tekne kontrol edildi, 3 bin 564 sürücüye 1 milyon 689 bin 761 lira, 50 sürücü belgesine el konulurken 220 araç trafikten men edildi, 16 tekne yasal işlemlerinin tamamlanması için ilgili makamlara sevk edilirken 109 bin 272 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde, sorgulaması yapılan 96 bin 85 kişiden çeşitli suçlardan aranan bin 339 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin kent genelinde uygulamaları sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş, Alkol, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'deki asayiş uygulamalarında bin 339 kişi yakalandı - Son Dakika


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