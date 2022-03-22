İzmir'deki bir mahallenin kent planı "kadınlar için" hazırlandı - Son Dakika

İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Köyiçi Mahallesi'nin kent planı taslağı, İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Çiğli Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında "kadına şiddet" konusu öncelik olarak alınarak hazırlandı.

"Kadına yönelik şiddetle mücadelede kent planlama yaklaşımı - Çiğli örneği" başlığını taşıyan proje, İZTO'da düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yaptığı konuşmada, projenin Çiğli'nin geleceğini planlama noktasında önem verdikleri bir çalışma olduğunu söyledi.

Proje sonucunda ortaya çıkan kent planlama önerisini en kısa sürede hayata geçeceğini ifade ederek Gümrükçü, "Umuyorum bu çalışmalar kadına yönelik şiddeti engelleme noktasında katkı sağlayacaktır." dedi.

"Örnek bir planlama yapıldı"

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, kadına şiddetle mücadelede alınabilecek her önleme, oda olarak destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Bir toplumun gelişmişlik düzeyinin, kadına verdiği değerle ölçülebileceğini aktaran Özgener, şöyle dedi:

"Bundan 6 ay önce kadına yönelik şiddetle mücadele edebilmek ve kadın istihdamının artmasına destek olmak amacıyla Çiğli Belediyesi ile protokol imzaladık. Amacımız kentin planlanmasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı koymak ve kadının günlük yaşamını kolaylaştırmaktı. Kadının kent yoksunluğu yaşamaması, kentin her alanında güvenlik endişesi taşımadan bulunabilmesi için örnek bir planlama yapıldı."

Proje kapsamında yeni mezun 5 kadın şehir plancısının Çiğli Belediyesi bünyesinde çalıştığını belirten Özgener, "Mevcut duruma bakıldı, sorunlar tespit edildi, çözüm önerileri geliştirildi. Kadının güvenli bir şekilde yaşayabilmesi, ekonomik hayatın içine katılabilmesi için örnek bir planlama modeli geliştirildi. Gerçekten büyük emek verilen her kaldırımın ölçüldüğü, park mobilyalarının, binaların kör cephelerinin incelendiği ve paftalara döküldüğü başarılı bir çalışma oldu." ifadelerini kullandı.

52 hektarlık mahallede çalışıldı

Çalışmaları anlatan proje yürütücüsü Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehircilik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mercan Efe Güney, projenin 52 hektarlık Köyiçi Mahallesi'ni kapsadığını ifade etti.

Güney, Köyiçi Mahallesi'nin sosyal yapısı itibarıyla "çeşitlilik gösteren" bir alan olduğu için seçildiğini belirtti.

Mahalle planlamasını erişilebilirlik, güvenlik, yeşil alan, sosyal altyapı alanları ve kent yoksunluğu kriterleri yönünden incelediklerini kaydeden Güney, "Sokak sokak kriterlerimize göre değerlendirme yaptık. Sokakların kendine özgü sorunlarını ele aldık. Değerlendirmelerin sonucunda da yine sokak sokak önerilerde bulunduk." diye konuştu.

Güney, projenin tüm kentlerde uygulanabilmesi için bir model geliştirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.