İzmir'deki cinayete ilişkin 2 şüpheli aranıyor - Son Dakika

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli E.Ş. ve F.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Anıl Bahri Kocaman'ın (21) Fırat Mahallesi'ndeki bir parkta silahla vurularak öldürülmesinin ardından başlattığı çalışmalar devam ediyor.

İzmir 'in Buca ilçesinde bir gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin polis, cinayet zanlısı 2 kişinin kimlik bilgilerini tespit etti.

Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu