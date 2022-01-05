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İzmir'deki sır cinayetin detayları belli oldu - Son Dakika

İzmir'deki sır cinayetin detayları belli oldu

05.01.2022 15:44
İzmir'deki sır cinayetin detayları belli oldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde ağzı ve yüzü bezle sarılı ve tabancayla vurulmuş halde bulunan İbrahim Kırık'ın cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde ağzı ve yüzü bezle sarılı ve tabancayla vurulmuş halde bulunan İbrahim Kırık'ın cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Kırık'ın arkadaşıyla birlikte bir iş yerini kurşunladıkları, iş yeri sahibinin açtığı karşı ateşte başından vurulduğu ortaya çıkarken, iki arkadaşının İbrahim Kırık'ı, otomobilde bırakıp, kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, 3 Ocak saat 03.00 sıralarında Alpagut Mahallesi 1620/59 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, iki şüpheli şahıs tarafından üstünde plakası bulunmayan Fiat marka araç sokak ortasında terk edildi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, sokak ortasında duran otomobili gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince araç içerisinde ağzı ve yüzü bezle kapatılmış halde tabancayla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Ekipler tarafından araç içerisinde yapılan çalışmalarda bir adet pompalı tüfek bulunurken, hayatını kaybeden kişinin kimliğinin ise İbrahim Kırık (20) olduğu belirlendi. Otomobili sokak ortasından terk edip kaçan şüpheli şahısları yakalamak içinse geniş çaplı araştırma başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve savcının incelemelerinin ardından Kırık'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS DEDEKTİF GİBİ ÇALIŞARAK İZ SÜRDÜ

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma dahilinde, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, otomobili bırakarak kaçan 2 şüphelinin bir eve girdiğini tespit etti. Buraya baskın düzenleyen ekipler, O.F., A.E., A.A. ve M.B.'yi gözaltına aldı. İfadesi alınan şüphelilerden O.F. ve A.E.'nin, kullandıkları 35 ASL 183 plakalı aracın plakalarını söküp 1620/20 sokağa gittiklerini, burada husumetli oldukları kişinin iş yerini kurşunladıklarını, iş yeri sahibinin karşı ateşinde İbrahim Kırık'ın vurulduğunu söylediği öğrenildi. Şüpheliler ayrıca, kaçtıkları esnada çıkmaz sokağa girince de otomobili terk edip, arkadaşları A.A. ve M.B.'nin yanına geldiklerini söyledi. Ayrıca, şüpheli O.F.'nin olay günü kullandığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi.

KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay günü O.F. ve A.E.'nin, arkadaşlarının içerisinde vurularak öldürüldüğü aracı terk edip kaçtığı anlar, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde araç içerisindeki kişilerin aracı terk ederek kaçtığı anlar yer aldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan olayla ilgili O.F. ve A.E.'nin ifadeleri üzerine, kurşunlanan iş yerinin sahibi Y.K. ile arkadaşı olduğu ileri sürülen M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Y.K. ve M.A. tutuklanırken, O.F. ve A.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri/ İHA)

İzmir'deki sır cinayetin detayları belli oldu
İzmir'deki sır cinayetin detayları belli oldu
İzmir'deki sır cinayetin detayları belli oldu
İzmir'deki sır cinayetin detayları belli oldu

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Tragger, Polis, Silah, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'deki sır cinayetin detayları belli oldu - Son Dakika


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