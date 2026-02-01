İzmir'deki Su Sorununa Eleştiri - Son Dakika
İzmir'deki Su Sorununa Eleştiri

İzmir\'deki Su Sorununa Eleştiri
01.02.2026 16:22
Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'deki su baskınlarını ve altyapı eksikliklerini eleştirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 29 Ocak'ta sağanak ve fırtınadan zarar gören Kemalpaşa ilçesinin Ulucak Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Çankırı, yazılı açıklamasında, yaşananların bir doğal afet olmadığını, uyarılara rağmen gerekli önlemleri alınmadığını savunarak İzmir Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.

Ulucak Mahallesi'ni 14 Eylül 2021'de ziyaret ettiğini ve dere taşkını riski bulunan alanlarda incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Çankırı, o dönemde risklerin sahada açıkça görüldüğünü, aradan geçen 5 yıla rağmen kalıcı bir altyapı çalışması yapılmamasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Dönemin mahalle muhtarı, halen meclis üyesi olan Muhammed Çıtak'ın 3 Ekim 2021'de Ulucak'taki dere taşkınları ve su baskınlarına ilişkin defalarca uyarıda bulunduğunu belirten Çankırı, "Uyarılar var, raporlar var, önergeler var ama ortada tek bir somut çalışma yok." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir'in yaz aylarında su krizi yaşadığını, bundan dolayı vatandaşların mağdur olduğunu ifade eden Çankırı, şunları kaydetti:

"Şimdi ise aynı şehirde dereler taşıyor, evler ve araçlar sular altında kalıyor. Bir yanda susuzluk, diğer yanda kontrolsüz su baskınları var. Bu tablo doğanın değil, plansızlığın ve beceriksizliğin sonucudur. Ne içme suyu doğru yönetiliyor ne de yağmur suyu. Bu, CHP'li belediyeciliğin İzmir'i getirdiği noktadır. İzmir bu yönetim anlayışını hak etmiyor."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı da eleştiren Çankırı, 2021 yılından bu yana Ulucak Mahallesi'nde tek bir kalıcı altyapı çalışmasının dahi yapılmadığını öne sürerek, bunun vaatlerle sahadaki gerçekler arasındaki farkı ortaya koyduğunu kaydetti.

Çankırı, yaşananların münferit bir olay olmadığını, İzmir genelinde süregelen altyapı sorunlarının bir sonucu olduğunu belirterek, sürecin takipçi olacağını ve konunun gündemden düşmesine izin vermeyeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Ceyda Bölünmez Çankırı, Doğal Afetler, Politika, İzmir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika İzmir'deki Su Sorununa Eleştiri - Son Dakika

SON DAKİKA: İzmir'deki Su Sorununa Eleştiri - Son Dakika
