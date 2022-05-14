İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüpheli sayısı 69'a yükseldi - Son Dakika
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İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüpheli sayısı 69'a yükseldi

14.05.2022 11:04
İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüpheli sayısı 69'a yükseldi

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanların sayısı 69'a yükseldi.

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanların sayısı 69'a yükseldi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ay süren takibin ardından helikopter ve özel harekat polislerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyon kapsamında 44 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır esrar, metamfetamin, sentetik hap, 9 tabanca, 1 tüfek ve 28 tabanca tüfek fişeği ele geçirildi.

Dün yakalanan 25 kişiyle operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 69'a çıktı.

Televizyon programına konu olan A.B. yakalandı

Bir televizyon kanalındaki gündüz kuşağı yayınında, evli ve bir çocuk annesi kadını zorla evinde tuttuğu ve uyuşturucu kullandırdığı öne sürülen, programa bağlanarak iddialara yönelik açıklamada bulunan A.B. de operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Şüphelinin Ödemiş ilçesindeki evinde yapılan aramada, sokakları ve odaları gören çok sayıda güvenlik kamerası bulunduğu tespit edildi. Ayrıca özel frekansları algılayabilen telsizler, tabanca fişekleri ve metamfetamin de ele geçirildi.

A.B'nin zorla alıkoyduğu iddia edilen kadının evde bulunmadığı, ifadesine başvurulan kadının A.B'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu ticaretiyle uğraşan şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma kapsamında dün Ödemiş, Tire, Buca ve Selçuk ilçelerinde 25 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

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Metamfetamin, Uyuşturucu, Silah, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüpheli sayısı 69'a yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüpheli sayısı 69'a yükseldi - Son Dakika
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