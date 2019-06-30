Son Dakika Haberleri: İzmir'deki yangın yazlık evlere doğru ilerliyor
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'deki yangın yazlık evlere doğru ilerliyor

58 dakika önce

İzmir'in Dikili ilçesindeki Çandarlı bölgesinde, yazlık sitelerin yanında orman yangını çıktı.

İzmir'in Dikili ilçesindeki Çandarlı bölgesinde, yazlık sitelerin yanında orman yangını çıktı. Çok sayıda ekip yangını söndürmeye çalışıyor. Edinilen bilgiye göre yangın, Dikili ilçesi Çandarlı bölgesinde çıktı. Yazlık sitelerin yanında çıkan yangın giderek büyüdü. Bölgeye yangın nedeniyle 3 helikopter ve 10'un üzerinde arazöz sevk edildi. Yangının rüzgar nedeniyle yazlık evlere doğru ilerlediği bildirildi. Ekiplerin evlere sıçramaması için alevlere müdahalesi sürüyor.
(İHA)
İzmir'deki yangın yazlık evlere doğru ilerliyor
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:45 Kaynak: İHA
Çandarlı, Dikili, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Datça'daki yangında sabotaj şüphesi! Cami imamı yardım çağrısı yaptı Datça'da yangının oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı İstanbul Hasdal'da orman yangını Hasdal'da askeri alandaki ormanda yangın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 19:43:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'deki yangın yazlık evlere doğru ilerliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]