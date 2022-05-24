İzmir'e şehit ateşi düştü

PENÇE-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın (28) acı haberi, İzmir'deki ailesine verildi.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, saat 05.30 sıralarında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın baba ocağına şehadet haberi ulaştı. Şehidin annesi Nazire Cankaya (47), nakliyecilik yapan babası Niyazi Cankaya (48) ve kardeşi Oğuzhan Cankaya'nın (21) yaşadığı, Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi'ndeki eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Nişanlı olduğu öğrenilen şehit Hüseyin Cankaya'nın cenazesinin, yarın memleketi Kütahya'nın Simav ilçesi Yeniköy'de toprağa verileceği öğrenildi.