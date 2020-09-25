İzmir Ekonomili kardeşlere uluslararası iş ödülü

E-ticaret sektöründe kaliteli ve kişiye özel hizmet anlayışını benimseyen, yerli markaları destekleyen İzmir Ekonomili girişimciler, dünyanın en prestijli uluslararası iş ödüllerini İzmir'e kazandırıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) mezunu Esra ve Melis Sarıhan kardeşler, baskasindarama.com adlı e-ticaret girişimlerindeki başarıyı, üst üste aldıkları ödülle taçlandırdı. Sarıhan kardeşler, yılın en iyi küçük çaplı perakende firması kategorisinde, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli "Stevie Uluslararası İş Ödülleri" bronz ödülünü, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da almaya hak kazandı.

2002 yılından bu yana uluslararası şirket ve organizasyonların yıl içinde gösterdikleri performans ile sosyal hayata katkılarına verilen Stevie Uluslararası İş Ödülleri; pazarlama, insan kaynakları, müşteri hizmetleri, halkla ilişkiler gibi farklı alanlarda sahiplerini buldu. 70'i aşkın ülkeden 10 binin üzerinde katılımcı arasında Sarıhan kardeşler, kendi tasarımlarının yanı sıra ulusal ve uluslararası markalara, özellikle markalaşmış yerli kadın çiftçilere yer verdikleri baskasindarama.com adlı e-ticaret girişimleriyle ödül aldı. İEÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu Esra Sarıhan ile İEÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu Melis Sarıhan, 2016 yılında kurdukları e-ticaret sitesinde, "internetten ucuz alışveriş" yerine "kaliteli hizmet ile özel alışveriş" anlayışıyla hizmet verdiklerini söyledi.

Girişimcilik eğitiminin yansımaları

Elektronikten anne/bebek ürünlerine, mutfak aletlerinden ev dekorasyonuna ve aksesuar ürünlerine dek geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını belirten Esra Sarıhan, "İnternetten kaliteli ve özel alışveriş düşüncesiyle neler yapabileceğimizi düşündük. Bu düşünce sonucunda da iki mühendis kadın olarak baskasindarama.com e-ticaret sitesini geliştirmeye karar verdik. Günümüzde internetten alışveriş çok yaygınlaştı ancak biz kişiye özel olmasını hedefledik. Sitemizde uluslararası markaların yanı sıra kaliteli ürünler üreten kadın üreticilere de yer veriyoruz. Londra'dan, Almanya'dan ve dünyanın birçok yerinden markaların ürünleri de bulunuyor. Ayrıca yerli kadın çiftçilerimize market kategorimizde yer vererek hem tarıma destek oluyoruz hem de kadın çiftçilerimizin markalaşmasının önünü açıyoruz. Online satışın yanı sıra yurt içi ve yurt dışında konsept mağazalara ürünleri gönderiyoruz. Üniversitemizin verdiği girişimcilik eğitimini iş yaşamımıza yansıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu yıl ödül töreninin Paris'te yapılması planlanıyordu ancak pandemi nedeniyle sanal ortamda gerçekleşecek" dedi.

"İzmir ekonomisine katkı birinci hedefimiz"

İEÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu Melis Sarıhan da, "Üst üste iki kez aldığımız ödülle, ülkemizin ve dünyanın büyük firmaları, markaları ile aynı çatıda bulunabildiğimiz için çok mutluyuz. Hedeflerimizi gerçekleştirirken bu gibi ödüller, bizim motivasyonumuzu artırıyor ve markamıza büyük kazanç sağlıyor. Kendimizi büyütürken ülke ekonomisine, merkezimizin bulunduğu İzmir'in ekonomisine ve bünyemizdeki markalarımıza katkı sağlamak birinci hedefimiz" diye konuştu. - İZMİR