İzmir Gençlik karnavalı Urla'da başlıyor
54 dakika önce
Rock müziğin önde gelen isim ve grupları, 27-30 Haziran tarihleri arasında İzmir'in Urla ilçesinde "Gençlik Karnavalı"nda sahne alacak.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:09 Kaynak: DHA
Rock müziğin önde gelen isim ve grupları, 27-30 Haziran tarihleri arasında İzmir
'in Urla
ilçesinde "Gençlik Karnavalı"nda sahne alacak. Gençlik karnavalına "Senin de Bir Hikayen Olsun" sloganıyla çağrı yapılırken karnavalda yer alacak sanatçılar, aktif olarak kullanılan tüm dijital müzik platformlarının verilerinin analiz edilmesiyle belirlendi. Kum Deniz Plajı'ndaki karnavalda Teoman
, Can Bonomo
, Hayko Cepkin
, Edis
, Redd, Ezhel
, Güliz Ayla ve Duman'ın da aralarında bulunduğu birçok isim sahne alacak.
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