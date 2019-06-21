Son Dakika Haberleri: İzmir Gençlik karnavalı Urla'da başlıyor
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İzmir Gençlik karnavalı Urla'da başlıyor

54 dakika önce

Rock müziğin önde gelen isim ve grupları, 27-30 Haziran tarihleri arasında İzmir'in Urla ilçesinde "Gençlik Karnavalı"nda sahne alacak.

İzmir Gençlik karnavalı Urla'da başlıyor, System.String[]
Rock müziğin önde gelen isim ve grupları, 27-30 Haziran tarihleri arasında İzmir'in Urla ilçesinde "Gençlik Karnavalı"nda sahne alacak.  Gençlik karnavalına "Senin de Bir Hikayen Olsun" sloganıyla çağrı yapılırken karnavalda yer alacak sanatçılar, aktif olarak kullanılan tüm dijital müzik platformlarının verilerinin analiz edilmesiyle belirlendi. Kum Deniz Plajı'ndaki karnavalda Teoman, Can Bonomo, Hayko Cepkin, Edis, Redd, Ezhel, Güliz Ayla ve Duman'ın da aralarında bulunduğu birçok isim sahne alacak.    


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:09 Kaynak: DHA
Urla, İzmir, Kültür Sanat
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