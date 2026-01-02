İzmir Gevreği Yeni Fiyatıyla Tezgahlarda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İzmir Gevreği Yeni Fiyatıyla Tezgahlarda

İzmir Gevreği Yeni Fiyatıyla Tezgahlarda
02.01.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir gevreğinin fiyatı 1 Ocak'tan itibaren 100 gram için 20 TL oldu. Girdi maliyetleri artıyor.

İzmir'in tescilli lezzeti 'İzmir gevreği' yeni fiyatıyla tezgahlardaki yerini aldı. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) tarafından kabul edilen yeni tarifeye göre, 100 gramlık İzmir gevreği 1 Ocak'tan itibaren 20 TL'den satışa sunulmaya başlandı.

Girdi maliyetlerindeki artışlar İzmir'in kahvaltı sofralarını süsleyen simge lezzetinde fiyat güncellemesini beraberinde getirdi. Özellikle un, susam ve odun gibi hammadde fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra, işçilik ve işletme maliyetlerinde yaşanan artışlar, yeni fiyat tarifesinin gerekçesi olarak gösterildi. İzmir gevreğini Türkiye'deki diğer simit türlerinden ayıran en büyük özellik ise yapımındaki ustalık ve geleneksel yöntemler. Birçok bölgede hamur soğuk pekmeze batırılırken, gerçek İzmir gevreği üzüm pekmeziyle dolu kaynayan kazanlarda hayat buluyor. Fırın ustaları, gece yarısından itibaren mesaiye başlayarak hamuru özenle yoğuruyor. Halka haline getirilen hamurlar, ocak üzerinde kaynayan üzüm pekmezli sıcak suya daldırılarak ön pişirme işleminden geçiriliyor. Bu yöntem, gevreğe o karakteristik çıtırlığını ve rengini veren en önemli sır olarak biliniyor. Pekmez banyosundan çıkan hamurlar, bol susama bulandıktan sonra ustaların maharetiyle kara fırınlara sürülüyor. Modern fırınlar yerine meşe odunu ateşiyle ısınan taş tabanlı kara fırınlarda pişen gevrekler, hem kokusu hem de dokusuyla fark oluşturuyor.

Fırıncı esnafı durumdan dertli

Girdi maliyetlerindeki artışın esnafı zor durumda bıraktığını belirten simit fırını çalışanı Cengiz Alkan, "Biz zam yapmadan daha geçen haftadan una, şekere, yağa, A'dan Z'ye her şeye zam geldi. İnce kalemden büyük kalemlere kadar her şeye zam geldi, biz de mecburuz. Eskiden 1 lirayken daha çok kazanıyorduk, şimdi 20 lira ama daha az kazanıyoruz. Biz de istemeyiz zam gelmesini; ne kadar zam gelse satışlar o kadar azalıyor. Milleti sevindirmek isteriz ama inan ki bizim de elimizde bir şey yok" dedi.

"İyi gevrek pekmezde pişer"

Gevreğin yapım aşamalarını ve farkını anlatan Alkan, "20-30 senelik ustalarımız önce hamuru yapıyor, yarım saat 45 dakika dinlendiriyoruz. Sonra gevreği bağlayıp kaynar üzüm pekmezine bandırıyoruz. Ardından bir süre daha dinlendirip odun ateşinde kara fırına atıyoruz, çıtır çıtır çıkıyor. İstanbul'dan Ankara'ya her yerde aynı; bu simit değil, gevrek. Simit diye bir şey yok, zaten gevreği bilen bilir. Kimse simitle karıştırmasın, İstanbul ve Ankara İzmir gevreğinin yanında boş" ifadelerini kullandı.

"Yüksek de olsa yeriz"

Gevreğe yapılan zamdan memnun olmadığını dile getiren vatandaş Serpil Payçu, "Ne kadar olursa olsun gevrekten vazgeçemeyiz. Gevreği yediğiniz zaman 2-3 tane birden yiyorsunuz. Hani bir tane yenmiyor. O yüzden de 20 lira çok. Ama yemekten de vazgeçmeyiz. Biz İzmirliyiz. Boyoz, gevrek yemeden yapamayız. Hatta İzmir'in meşhur Boyoz fırını var, gevrek fırını var. Çok eski, ben doğma buralıyım. Hakikaten hiçbir yerde aynı tat yok. Sabah da hem Boyoz hem de gevrek yedim" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Ekonomi, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir Gevreği Yeni Fiyatıyla Tezgahlarda - Son Dakika

Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir’in görevden alınmasını talep etti İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir'in görevden alınmasını talep etti
AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu
İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak
1 Ocak’ta bu mesajı aldıysanız dikkat Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak 1 Ocak'ta bu mesajı aldıysanız dikkat! Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak
History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı
Soğuğu en iyi anlatan kare Kuğulu Park havuzu dondu Soğuğu en iyi anlatan kare! Kuğulu Park havuzu dondu

07:28
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
00:30
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
23:32
Anlaşma sağlandı Oğuz Aydın’ın yeni takımı belli oluyor
Anlaşma sağlandı! Oğuz Aydın'ın yeni takımı belli oluyor
23:11
Beşiktaş’ta varsa yoksa Hadjam
Beşiktaş'ta varsa yoksa Hadjam
22:54
New York’ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
New York'ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
22:18
Almanya’daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla
Almanya'daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 07:33:46. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir Gevreği Yeni Fiyatıyla Tezgahlarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.