KAÇAK GÖÇMEN CESEDİ FOÇA'DA KIYIYA VURDU

İZMİR'in Foça ilçesinde kıyıya vurmuş halde bir erkek göçmen cesedi bulundu. Filistin uyruklu Ahmet Hayrullah'a (19) ait olduğu belirlenen cesedin, gece saatlerinde denizde başıboş halde bulunan yelkenlideki mülteci olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Foça ilçesindeki özel bir plajda, saat 06.00 sıralarında kıyıya bir ceset vurduğunu fark eden çevredekiler polise durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk incelemenin ardından, cesedin Filistin uyruklu Ahmet Hayrullah'a (19) ait olduğu belirlendi. Hayrullah'ın cesedi Foça Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Ayrıca, gece 01.00 sıralarında açıktaki bir tekneden acil yardım çağrısı alan Sağlık Güvenlik ekipleri tarafından bölgede yapılan arama-kurtarma çalışmaları sırasında içerisinde kimsenin olmadığı tespit edilen 'UCKY- 58' isimli bir yelkenli bulundu. Bodrum Limanı'na kaydı bulunan yelkenli Sahil Güvenlik ekiplerince yedeklenerek Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi. Kontrol halatı koptuğu belirlenen yelkenlinin içerisinde çok miktarda su olması da dikkat çekti. Cesedin, gece saatlerinde denizde başıboş halde bulunan yelkenlideki mülteci olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, cesedin bulunduğu bölgede başkalarının da olabileceği ihtimaline karşılık Sahil Güvenlik ekipleri denizden,

polis ekipleri ise karadan arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.