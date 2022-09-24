Balıkçı teknesinin ambar kısmında ve güvertesinde 231 kaçak göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 2 kişi tespit edildi. Aralarında kadınlarında bulunduğu göçmenlerin çoğunlukla Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları ve yasa dışı yollardan İtalya 'ya gitmeye çalıştıkları öğrenildi. Göçmenler, Foça Balıkçı Barınağı'ndaki sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne gönderilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › İzmir açıklarında balıkçı teknesinde gizlenmiş yüzlerce kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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