Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında İzmir-Turgutlu istikameti Ankara Asfaltı Caddesi Kuyucak kavşağında meydana geldi. S.Y.G. (19) yönetimindeki 35 AJA 146 plakalı otomobil, Fikret Aliş'in kullandığı ATV motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Aliş, ATV'den düşüp, metrelerce sürüklendi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ATV motosiklet sürücüsü Aliş'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Aliş'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü S.Y.G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | KEMALPAŞA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ATV SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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