İZMİR İKİ ÇOCUĞUN KEDİYİ BAYILTANA KADAR DÖVMESİNE TEPKİ - Son Dakika

İZMİR İKİ ÇOCUĞUN KEDİYİ BAYILTANA KADAR DÖVMESİNE TEPKİ

04.05.2021 00:01

İZMİR'in Konak ilçesine bağlı Hatay semtinde bulunan kafeteryanın cam balkonuna sığınan sokak kedisini, iki erkek çocuğun dövüp, işkence yapmasına Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir Temsilciliği tarafından basın açıklamasıyla tepki gösterildi.

İZMİR'in Konak ilçesine bağlı Hatay semtinde bulunan kafeteryanın cam balkonuna sığınan sokak kedisini, iki erkek çocuğun dövüp, işkence yapmasına Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir Temsilciliği tarafından basın açıklamasıyla tepki gösterildi. HAYTAP Arama Kurtarma Temsilcisi Erkan Kitapçıoğlu, hayvan sevgisine dair konuların müfredata eklenip, ders olarak işletilmesini istedi.

Konak'ın Hatay semtinde kafeterya işleten Gökben Kırdı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan işletmesinin cam balkon olan bölümünün kapısını sokak kedilerinin barınabilmesi için aralık bırakıp, içine mama ve bir de kedi yatağı koydu. Kırdı'nın aralık bıraktığı kapıdan geçen 29 Nisan gecesi içeri giren 9-10 yaşlarında olduğu tahmin edilen 2 çocuk, buradaki sokak kedisini önce ellerine geçirdikleri bir örtü ve kedi yatağı ile ardından da bir kütük ile vurup, tekmeledi. Kedi bayılırken, 2 çocuk aralık bırakılan kapıyı kapatıp, kaçtı. Kırdı, ertesi gün iş yerini kontrole geldiğinde ortalığın darmadağın olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. İşletmeci, içeri girdiğinde baygın halde bir sokak kedisi buldu. İş yerine önce hırsız girdiğini düşünen Kırdı, güvenlik kamera kayıtlarını izlediğinde 2 çocuğun içeri sığınan kediye işkence yaptığını fark etti. Kırdı, baygın haldeki kedinin gerekli tedavisini yaptı. Çocukların ertesi gün tekrar gelip, bu defa kediyi kapıya sıkıştırdıkları ortaya çıktı. O anların da iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Kafeteryanın işletmecisi Gökben Kırdı, 'Çirkin' adını verdiği siyah renkli sokak kedisine kötü muamelede bulunulması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulunup, elindeki görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

'ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLABİLİR'

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir Temsilciliği yetkilileri de kediye yapılan kötü muameleye tepki gösterip, Dr. Behçet Uz Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamada, yaşanılan durumun bir işkence türü olduğu belirtildi. Basın açıklamasını yapan HAYTAP Arama Kurtarma Temsilcisi Erkan Kitapçıoğlu, bu çocukların psikolojik rahatsızlıkları olabileceğini ve ilerleyen yaşlarda kediye yaptıkları işkenceyi bir insana yapabileceğini söyledi. HAYTAP'ın okullarda gönüllü olarak hayvan sevgisine dair dersler verdiğini ifade eden Kitapçıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu derslerin zorunlu tutulmasını istedi.

'ÇOCUKLAR HAYVAN SEVGİSİNİ KÜÇÜK YAŞTA ÖĞRENMELİİ'

Kitapçıoğlu, Görüntüleri izleyince çok şaşırdık. İşin içerisinde çocuklar olunca daha da üzüldük. Kedi için de çok endişelendik. Çocuklar kediye saldırıp döverek işkence ediyorlar, aynı gecenin sabahında da kafeye tekrar gelip, kedinin ölüp, ölmediğini kontrol ediyorlar. Ölmediğini görünce bu kez kapıya sıkıştırıyorlar. Bugün bir kediye yapılan bu işkence, ilerleyen yaşlarda bir insana yapılabilir. HAYTAP olarak, hayvan sevgisiyle ilgili derslerin müfredata konulması talebinde bulunuyoruz. Çocukların, hayvan sevgisini küçük yaşlarda öğrenmesini istiyoruz diye konuştu.

Kedinin bu işkence sonrası sağ kurtarılmasının büyük bir şans olduğunu vurgulayan Kitapçıoğlu, Kedinin bir travma yaşadığını söyleyebiliriz. Bu travmayı atlatması için elimizden geleni yapıyoruz. Hayvanlara zarar veren kişilere verilen cezaların artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Burada kötü niyetli bir saldırı söz konusu. Elbette cezayı devlet verecek ama bu konuyu irdeleyerek, yapan kişilerin cezasız kalmamasını sağlayacağız.

İZMİR İKİ ÇOCUĞUN KEDİYİ BAYILTANA KADAR DÖVMESİNE TEPKİ
İZMİR İKİ ÇOCUĞUN KEDİYİ BAYILTANA KADAR DÖVMESİNE TEPKİ
İZMİR İKİ ÇOCUĞUN KEDİYİ BAYILTANA KADAR DÖVMESİNE TEPKİ
İZMİR İKİ ÇOCUĞUN KEDİYİ BAYILTANA KADAR DÖVMESİNE TEPKİ

Hayvan Hakları Federasyonu, Arama Kurtarma, Hatay, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR İKİ ÇOCUĞUN KEDİYİ BAYILTANA KADAR DÖVMESİNE TEPKİ - Son Dakika


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